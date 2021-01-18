Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alaaddin Okumuş, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce'nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Hacettepe, Kastamonuspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi.

Alaaddin, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da görev yaptı ve bu sezon 15 maçta oynadı.

Demir Grup Sivasspor’umuz, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.



https://t.co/ReSdWO5nUy pic.twitter.com/0gu9XDEmHg — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 18, 2021

Barış Yardımcı ile yolları ayırıldı

Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

"Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."