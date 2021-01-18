TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Göksel Gümüşdağ tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İttifak Holding Konyaspor ise Göztepe ile oynanan karşılaşmada usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket dolayısıyla kurula gönderildi.