Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Uğur Demirok'u transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.
Tokgöz, transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
"Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun."
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