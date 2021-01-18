Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Tokgöz, transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

"Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun."