Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

"Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Rize ekibi, Tomas yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 21 puan topladı.

Kulüp, yeni teknik direktör konusunda Gaziantep FK'den ayrılan Marius Sumudica ile görüşüyor.