Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Karlı havada gerçekleştirilen idman sonrasında futbolcular, kar tapu savaşı yapıp keyifli vakit geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kırmızı-siyahlı ekip, hava yoluyla bugün Trabzon'a, daha sonra da maçın oynanacağı Rize'ye karayoluyla hareket edecek.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep kafilesi, Rize'de kampa girip maç saatini bekleyecek.

[Fotoğraf: AA]