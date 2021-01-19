Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'dan 'karlı antrenman'
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep kafilesi, kar topu savaşı yapıp keyifli vakit geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Karlı havada gerçekleştirilen idman sonrasında futbolcular, kar tapu savaşı yapıp keyifli vakit geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Kırmızı-siyahlı ekip, hava yoluyla bugün Trabzon'a, daha sonra da maçın oynanacağı Rize'ye karayoluyla hareket edecek.
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep kafilesi, Rize'de kampa girip maç saatini bekleyecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Gaziantep FK Kar Yağışı
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