Koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde geçen sene tekerlekli sandalye teniste iki turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'de, bu yıl da üç önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.

"Türkiye'nin Uluslararası Tenis Federasyonu nezdindeki güvenirliği arttı"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, 2020'de salgın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

"Şu anda uluslararası düzeyde bir turnuva yok. Bu tabii ki koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla da ilgili bir durum. Sanıyorum şubat sonu mart gibi turnuvalar yeniden başlayacak. Antalya'da yapılan uluslararası turnuvaların başarıyla bitirilmesi ve sporcuların herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaması Türkiye'nin Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) nezdindeki güvenirliğini arttırdı."

"Toplamda 20 bin dolar para ödülü dağıtacağız"

Yurdagül, 2021'de yapmayı planladıkları turnuva sayısında artışa gittiklerini anlattı

"ITF'nin bize ciddi bir teveccühü oldu. Nisanda üç uluslararası turnuvaya arka arkaya Megasaray Tenis Akademisinde ev sahipliği yapacağız. Toplamda 20 bin dolar para ödülü dağıtacağız. Tekerlekli sandalye tenis branşında en büyük organizasyonlardan üçünü burada yapacağız. ITF, bize çok güvendiği için Quad kategorisinin sınıflandırılmasının da burada yapılmasını teklif etti. Bu bizim için çok büyük bir artı puan."

50 ülkeden 120 sporcu Antalya'ya gelecek

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 15-29 Nisan tarihlerinde Megasaray Tenis Akademisinde yapılacak.

"Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" turnuvalarına 50 ülkeden 120 sporcu katılacak.