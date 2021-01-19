Kayserispor'a üç puanı getiren golleri 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec kaydetti.

Ligde beşinci galibiyetini alan ev sahibi Kayserispor 19 puana yükseldi.

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Medipol Başakşehir sekizinci yenilgisini alarak 23 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.

GOL - 42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Kayserispor atağında Alibec'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda, top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde Kolovetsios ile mücadele eden İrfan Can yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Serkan Tokat, penaltıyı iptal ederek korner kararı verdi.

GOL - 75. dakikada savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Ponck'un hatalı pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlak Henrique'de kaldı. Bu oyuncunun şık ara pasında topla buluşan Alibec, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.

86. dakikada Attamah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluşan Kanga'nın şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo (Dk. 90 Yaw Ackah), Lennon (Dk. 68 İlhan Parlak), Henrique (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 90 Uğur Demirok), Alibec (Dk. 79 Wilfried Kanga)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Uğur Uçar), Ponck (Dk. 80 Ravil Tagir), Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Aleksic (Dk. 72 Fredrik Gulbrandsen), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 46 Enzo Crivelli), Demba Ba

Goller: Dk. 42 ve 77 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 90+2 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Dan Petrescu: Fiziksel ve taktiksel açıdan çok iyiydik

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Başakşehir'e karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

"Bugün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi bir mücadele gösterdik. İyi bir maç oynadık. Fiziksel ve taktiksel açıdan çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz."

Okan Buruk: Bugün iyi işler yapmadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise Kayserispor'a karşı takım kalitelerini ortaya koyamadıklarını, sahadan yenik ayrıldıklarını belirtti.

Buruk, ilk yarı rakibe hiç pozisyon vermediklerini dile getirdi.

"Bu maçları bu sene çok yaşadık. Özellikle maçın başında topa sahip olduğumuz rakibin topu bize verdiği dönemde pozisyon üretmeye çalışırken kaptırdığımız toplar... İlk golde ayağımızdaki topu rakibe verdik. İkinci golde de aynı şekilde. İlk devre rakibe çok pozisyon vermedik ama ikinci yarı pozisyon verdik."

"Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor"

Buruk, Kayserispor'un kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini anlattı.

"Oyun olarak istediğimizi yapamadık. Maç istatistikleri bizim açımızdan iyi gözükse de sadece bir tane isabetli şut attık. Kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor bugün büyük bir mücadele ortaya koydu. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Rakibimizin bugün daha dirençli olduğunu gördük. Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Kendi kalitemizi ortaya koyamazsak bu tür maçlar bizim için kaçınılmaz oluyor. Bugün iyi işler yapmadık. Beni en çok üzen de bu. Tabii ki maç kazanılır, kaybedilebilir. Kötü şeyleri yaptığımız maçlar çok daha kırıcı ve üzücü oluyor. 4 gün sonra bir maçımız var. Tekrar toparlanıp işleri düzeltmeye çalışacağız."