İtalya'nın Inter kulübü köklü değişikliklere gidiyor. 113 yıllık tarihinde büyük başarılara imza atan Milano ekibi, hem ismini hem de logosunu değiştiriyor.

Kulübün uluslararası bir kitleye ulaşmasını hedefleyen Inter, resmi isminden 'Internazionale' ibaresini kaldıracak.

İtalyan devi bu değişiklikle birlikte Football Club Internazionale Milano değil, resmi olarak sadece 'Inter Milano' olarak anılacak.

Inter kulübündeki bu köklü değişikliği ise İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport duyurdu.

Gazetenin manşetinde, "Yeniden Markalaşma" ifadesine yer verildi. Inter takımında kulüp logosunda da değişikliğe gidildi.

Kulüp arması basitleştirilerek, "I ve M" baş harflerinden oluşacak. Köklü değişiklikler arasında kulüp sponsorları da yer alacak.

İtalyan devindeki bu gelişmeler yalnızca imaj değişiklikleri ile sınırlı kalmayacak. Inter kulübü yeni bir stadyum projesini de hayata geçirmek istiyor.