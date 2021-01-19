Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan MKE Ankaragücü maçına 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ısınma ve koordinasyonla başladıkları antrenmanı, dar alanda 2 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.

İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4 buçuk yıllığına transfer edilen Attila Szalai de sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket edecek.

Fenerbahçe'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu yer aldı.

Ali Koç, Aktaş'a isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması ve sarı-lacivertli kulübün tarihini anlatan Asr-ı Fener kitabını hediye etti.