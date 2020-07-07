Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Anlaşmaya göre Trabzonspor, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 383 bin lira ödeyecek.

Ayrıca, futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu'ya ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 20'sinin ödeneceği duyuruldu.

Bordo mavili kulübün TS CLUB’tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan’ın katılımıyla gerçekleşen törende 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe ilk transfer tescil döneminde kendisini Trabzonspor'a bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım." dedi.