Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray kafilesi Alanya'da
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Gazipaşa - Alanya Havalimanı’na geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa havalimanına indi.
Koronavirüs nedeniyle yoğun tedbir alınan havalimanında sarı-kırmızılı kafileyi 20 kadar taraftar karşıladı.
Burada bir süre tezahürat yapan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcuları otele uğurladı.
Etiketler: süper lig Galatasaray Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 19:08
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