İsrail saldırıları ya da kazalar sonucu uzuvlarını kaybeden 18 yaş altı 25 ampute futbolcu, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Anan Stadyumu'nda Filistin Ampute Futbol Derneği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) denetiminde antremanlarına başladı.

[Fotoğraf: AA]

ICRC Gazze Başkanı Ignacio Casares, söz konusu spor etkinliklerinin ICRC'nin desteklediği uzun soluklu projeler kapsamında düzenlendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl İrlandalı teknik direktör Simon Baker ile ampute futbolu desteklemeye başladıklarını belirten Casares, ancak Covid-19 önlemleri kapsamında bir süredir bütün spor faaliyetlerinin askıya alındığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanlığının spor faaliyetlerine yeniden izin vermesinin ardından ampütasyon kategorisindeki futbol etkinliklerini devreye aldıklarını aktaran Casares, uzuvlarını kaybetmiş kişiler özellikle de çocuklar için egzersiz yapmanın sağlık ve psikolojik açıdan çok önemli olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Casares ayrıca ICRC'nin biri futbol, diğeri tekerlekli sandalye basketbolu olmak üzere iki program üzerinde çalıştığını ancak Gazze'de desteklediği en önemli projenin protez merkezi olduğunu aktardı.