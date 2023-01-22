Trabzonspor ile İstanbulspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

İstanbulspor karşısında farklı kazanan Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini 35 maça çıkarttı.

Bordo mavililerin gollerini, 33. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Bu golle bordo mavili oyuncu yaklaşık 3,5 yıl sonra Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol atmış oldu. Yusuf ligde en son 18 Mayıs 2019 Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta fileleri havalandırmıştı.

48. dakikada Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

Bakasetas, 51. dakikada Trabzonspor'un üçüncü golünü kaydetti. 3-0. 64. dakikada sahneye çıkan Trezeguet farkı 4'e çıkardı. 4-0

[Fotoğraf: AA]

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde de çıkışını sürdürdü.

Ligde 10. galibiyetini alan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, puanını 35'e yükseltti.

Ligde son 4 maçında 7 puan toplayan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, ligde 12. yenilgisini alarak 15 puanda kaldı.

İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Trabzonspor 685 gündür yenilmiyor

Ligde 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 685 günlük sürede iç sahada mağlup olmayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Fatih Tekke teknik direktör olarak ilk kez Trabzonspor'a rakip oldu

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yaptı.

Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.

Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.

30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

GOL - 33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

İlk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Ethemi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

GOL - 48. dakikada Bakasetas'ın kale sahasına pasında Gomez'in vuruşu kaleci Jensen'den döndü. Dönen topu Bartra tamamladı. 2-0.

GOL - 51. dakikada İstanbulspor savunmasından dönen topu önüne alan Bakesetas'ın ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan ağlarla buluştu. 3-0.

GOL - 64. dakikada Trezeguet, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 4-0.

79. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozuk'un pasında penaltı noktasına yakın yerden Djaniny'nin vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.

90+5. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top üstten auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 70 Doğucan Haspolat), Bakasetas (Dk. 61 Trezeguet), Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bardhi), Yusuf Yazıcı (Dk. 61 Hamsik), Djaniny, Gomez (Dk. 70 Umut Bozok).

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya (Dk. 56 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Topalli (Dk. 56 Lokilo), Ethemi (Dk. 81 Vefa Temel), Eze (Dk. 72 Guri).

Goller: Dk. 33 Yusuf Yazıcı, Dk. 48 Bartra, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 64 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 53 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)