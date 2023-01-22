İkizdere ilçesindeki 2 bin rakımlı Cimil Vadisi'nde yapılan şampiyonaya 70 sporcu katıldı. Erkek ve kadın sporcular U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonada 21 yaşındaki sporcu Emirhan Adaşıroğlu, düşerek yaralandı. Görevlilerin parkurda müdahale ettiği Adaşıroğlu, sedyeyle ambulansa taşındı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Adaşıroğlu, hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

TDF Başkanı Ersan Başar, Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nın bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Başar, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan spor dalı olarak federasyon tarafından son 10 yıldan beri Türkiye şampiyonaları düzenlediklerini hatırlattı.

"Uluslararası yarışmalara sporcularımız katılıyor. Cimil bölgesi özellikle yapısından ötürü bu spora çok uygun. Dağ kayağı mekanik tesislerin olmadığı yerlerde yapılıyor. 70 sporcumuz bugün start aldı. Sporcularımız bir yıldır bu şampiyonaya hazırlanıyor. Buradaki yarışmanın ardından olimpik kadroları oluşturacağız. Buradaki sporcular milli kampa katılacaklar. Sporcularımız yurt dışında ülkemizi temsil edecek."

[Fotoğraf: AA]

Başar, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonunun ISF üyesi olduğuna dikkat çekti.

"Ülkemizde birçok dünya kupaları yaptık. Cimil bölgesi de 2024 yılı için akredite edilecek. Daha sonrasında uluslararası bir yarışmaya çevirme en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Öncelikle 2024, daha sonrasında 2025'de geleneksel hale getirmek istiyoruz. Buradaki hedeflerimiz büyük. Çünkü bölge hak ediyor. Buraya da dünyanın birçok yerinden sporcuların gelerek dağ kayağı yapması için imkan olacak."

[Fotoğraf: AA]

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise İkizdere'de muhteşem bir organizasyon olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da kar az. Hakemlerin verdiği karara uygun alan belirlenerek organizasyonu yaptık. Federasyonun da desteğiyle Cimil bölgesinde Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nı yapmak istiyoruz."