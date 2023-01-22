Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Estonya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.
Milli tenisçi bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştı.
Zeynep Sönmez Estonya'da şampiyon— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) January 22, 2023
Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn turnuvasında elemelerden gelen Zeynep Sönmez turnuva 1, WTA 119 numarası Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6, 6-3 yenerek kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştı pic.twitter.com/17Ocvn30AO
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