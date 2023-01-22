Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, sürpriz şekilde tek değişiklik yaptı. Avcı, vazgeçmediği isimlerden biri olan Trezeguet'yi yedek kulübesine çekerken Yusuf Yazıcı'yı 11'de sahaya sürdü.

Hafta içi HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olup 2 gol atarak takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Yusuf Yazıcı, formayı Trezeguet'den aldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Jean Philippe Gbamin, forma giyemedi. Hastalığı nedeniyle serum alan Vitor Hugo ise yedek kulübesinde yer aldı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla misafir takıma yemek verdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen yemeğe İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na günün anısına plaket verildi.

Trabzonspor taraftarları, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Konuk takım tribününde ise sadece bir taraftarın olması dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Fatih Tekke'ye sevgi gösterileri

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Bordo-mavili takımın eski kaptanı ve gol kralı olan Fatih Tekke, alkışlarla taraftara karşılık verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fatih Tekke, maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.