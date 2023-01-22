Ay-yıldızlı atlet, organizasyonun ilk gününde 400 metrede 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu. Eda Nur, 400 metre seçmelerinde 54.95 koşarak Derya Yıldırım'a ait (55.07) 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmıştı.

Genç atlet, şampiyonanın ikinci günündeki 400 metre finalinde de 54.38 saniyelik derecesiyle rekorunu geliştirdi.

Performansıyla dikkati çeken sporcu, final yarışının ardından sevinç yaşadı.