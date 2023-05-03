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Spor
İHA 03.05.2023 14:20

Trabzonspor camiasının acı günü

Trabzonspor Medya Merkezi'nde 13 yıldır fotoğraf editörü olarak çalışan ve bir süredir siroz hastalığı ile mücadele eden Alaattin Kazancı hayatını kaybetti.

Trabzonspor camiasının acı günü
[Fotograf: İHA]

Trabzonspor Medya Merkezi’nde 2010 yılından beri fotoğraf editörü olarak görev yapan 55 yaşındaki Alaattin Kazancı, bir süredir siroz hastalığı ile mücadele ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazancı, dün hayatını kaybetti.

Fotoğraf: İHA

Aynı zamanda Trabzonspor Divan Kurulu üyesi de olan Kazancı için öğle namazına müteakip Ortahisar ilçesinin Boztepe Mahallesi'ndeki Osmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili futbolcular, ailesi, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fotoğraf: İHA

Kılınan cenaze namazının ardından Kazancı, Yomra ilçesine bağlı Kıratlı mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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