Altınordu'da Hasan Özer farkı

İzmir ekibinde sezona başlayan Ufuk Kahraman 16 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi ile 12 puan toplayıp maç başına 0,75 puan ortalaması yakaladı.

Kahraman'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Gökhan Ünal 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ile 5 puan toplayarak 0,71 puan ortalaması tutturdu.

Son olarak göreve gelen Teknik Direktör Hasan Özer ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle takımına 11 puan kazandırıp maçı başı 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.

Hasan Özer döneminde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından hükmen galibiyetle alınan 6 puan da hesaba katıldığında, Altınordu 17 puanı hanesine yazdırdığı periyotta maç başına 1,8 puan ortalaması yakalamış oldu. Teknik patron Hasan Özer, sezon sonunda ligde kalacaklarına inandığını vurguladı.