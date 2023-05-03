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Spor
DHA 03.05.2023 14:00

Altınordu'da Hasan Özer farkı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da bu sezon görev yapan üçüncü teknik adam olan Hasan Özer, kendisinden önce çalışan iki meslektaşını geride bıraktı.

Altınordu'da Hasan Özer farkı

İzmir ekibinde sezona başlayan Ufuk Kahraman 16 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi ile 12 puan toplayıp maç başına 0,75 puan ortalaması yakaladı.

Kahraman'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Gökhan Ünal 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ile 5 puan toplayarak 0,71 puan ortalaması tutturdu.

Fotoğraf: AA

Son olarak göreve gelen Teknik Direktör Hasan Özer ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle takımına 11 puan kazandırıp maçı başı 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.

Hasan Özer döneminde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından hükmen galibiyetle alınan 6 puan da hesaba katıldığında, Altınordu 17 puanı hanesine yazdırdığı periyotta maç başına 1,8 puan ortalaması yakalamış oldu. Teknik patron Hasan Özer, sezon sonunda ligde kalacaklarına inandığını vurguladı.

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