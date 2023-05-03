Kick boksta Türkiye birincisi 3 sporcu milli forma hayaliyle çalışıyor

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcuları 17 yaşındaki Kürşat Ali Topal ve Cihan Aksun ile 12 yaşındaki Ceylin Tuana Güleç, Şanlıurfa'da ocak ayında düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birincilik elde etti.

Üç sporcu, milli forma hedeflerine ulaşmak için İstanbul'da 17-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

Sporculardan Kürşat Ali Topal, 5 yıl önce kick boksa başladığını, geçen yıl Ordu'da, bu yıl da Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birincilik elde ettiğini söyledi.

Topal, yine geçen yıl İstanbul'daki Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda ikinci olduğunu aktardı.

"İnşallah bu yıl dünya kupası birinciliğim de olacak. Hazırlıklarımız sürüyor ve yoğun bir süreçten geçiyoruz. Maçımıza da az bir süre kaldı. Zor bir turnuva ve ona göre antrenmanlarımızı yapıyoruz. Antrenörlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz milli sporcu olup, ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek. İnşallah Allah nasip eder."

Cihan Aksun da 2 yıl önce başladığı sporda geçen yıl Kocaeli'deki turnuvada Türkiye üçüncüsü, Şanlıurfa'daki turnuvada ise birinci olduğunu anlattı.

Aksun, Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda hedefinin birincilik olduğunu dile getirdi.

"Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah birincilik elde ederek milli sporcu olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Ceylin Tuana Güleç: Amacım milli sporcu olabilmek

Ceylin Tuana Güleç, antrenörü Adem Ayten'in tavsiyesiyle 5 yaşında kick boksa başladığını belirtti.

"Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvada birinci oldum. Dünya kupası hazırlıklarım çok iyi gidiyor. Çok emek veriyorum. Amacım milli sporcu olabilmek ve bayrağımızı her yerde dalgalandırmak."

Antrenör Adem Ayten de yoğun tempoyla güç, kuvvet, sürat, teknik ve taktik antrenmanlarının sürdüğünü vurguladı.

Ayten, Şanlıurfa'da ocak ayında düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda tam puan alarak birinci olan 3 sporcusunun, Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda da tam puan almaları halinde milli takıma seçileceklerine değindi.

"İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'ndan umutluyum. Buradan da derecelerle çıkarsak, bu yıl ülkemizde gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Allah nasip ederse 3 sporcumuzu da vereceğiz. Ülkemizi, milletimizi ve devletimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Çalışmak bizden, takdir Allah'tan. Elimizden geleni yapıyoruz. Polis teşkilatımızı Avrupa'da en güzel şekilde temsil edeceğiz."