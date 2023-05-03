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Spor
AA 03.05.2023 13:35

Hentbol liginin "gol kraliçesi" yine zirveyi bırakmadı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de son üç sezonun en skorer oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar, gol kraliçeliğine yine Görele Belediyespor'da ulaştığı için gururlu olduğunu söyledi.

Hentbol liginin "gol kraliçesi" yine zirveyi bırakmadı
[Fotograf: AA]

Ligde 2020-2021 sezonunu 218, 2021-2022 sezonunu ise 243 golle zirvede tamamlayan Acar, 2022-2023 sezonunda 172 gole ulaşarak yine en skorer isim olmayı başardı.

Perihan Topaloğlu Acar, bu sezon ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından istatistiklerin değerlendirilmesi sonucunda, "Ligin en değerli oyuncusu" seçildi.

"Golü kimin attığının önemi yok"

Sol oyun kurucu Perihan Topaloğlu Acar, gol kraliçeliğinin, antrenörünün ve takım arkadaşlarının kendine verdiği güvenden kaynaklanan bir durum olduğunu belirtti.

Acar, sezona gol kraliçesi olma hedefiyle başlamadığını dile getirdi.

"Sezona, sadece başarılı olma hedefiyle başlıyorum. Gol kraliçeliği sonradan gelişen bir şey. Takımda golü kimin attığının önemi yok. Golü kim atarsa atsın, bizim için başarı önemli ama gol kraliçesinin takımımızdan çıkması ayrıca gurur verici."

Fotoğraf: AA

Ligin en iyi oyuncusu seçildiği için de mutlu olduğunu dile getiren Acar, "Hocamın şut konusunda bana olan güvenini boşa çıkartmadım." ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz gençleri kazanmak"

Acar, Görele Belediyespor'un bir proje takımı olduğunun altını çizdi.

"Bizim öncelikli hedefimiz gençleri kazanmak, genç kızlarımızı profesyonel sporcu yapmak. Başarı konusunda bu sezon hedeflediğimiz birkaç maçı alamadığımızı düşünüyorum. Ayrıca birkaç maçta sürpriz sonuç elde ederdik, bu sezon onu da yapamadığımızı düşünüyorum. Bence istediğimiz başarıyı elde edemedik. İnşallah bir dahaki sezona bunu gerçekleştiririz."

Başarılı sporcu, gelecek sezona ilişkin de konuştu.

"Ben burada olurum veya olmam ama iyi bir takım kurulmasını çok isterim. Çünkü hocamız, başkanımız çok emek veriyor. Bu emeklerin boşa çıkmasını istemem. Gelecek sezon için burada kalmayı tabii ki istiyorum. Görele'de ben mutluyum, çocuğum mutlu. Eğer isterlerse yine kalmaya hazırım."

Ligi, 12 puanla 8. sırada tamamlayan Görele Belediyespor, play-off etabı ilk turunda Kastamonu Belediyespor'a elendi.

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