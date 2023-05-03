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Spor
AA 03.05.2023 13:25

İstanbulspor'un orta sahası ekstra çalışıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 maçında 37 gol kaydeden İstanbulspor'un forvet oyuncuları yalnızca 3 kez rakip fileleri havalandırırken, özellikle orta sahadaki 3 isim takımın skor yükünü üstlendi.

İstanbulspor'un orta sahası ekstra çalışıyor
[Fotograf: AA]

Sarı-siyahlı ekibin orta saha oyuncuları Valon Ethemi (12), Jeson Lokilo (4) ve Jetmir Topalli'nin (4) rakip fileleri toplam 20 kez havalandırması dikkati çekti.

İstanbulspor, bu sezon forvet oyuncularından beklediği verimi alamadı. Sezona İbrahim Yılmaz'la başlayan sarı-siyahlı ekip, bu futbolcuyu golsüz tamamladığı ilk yarı sonunda Eyüpspor'a kiraladı ve yerine aynı takımda Emeka Eze'yi yine kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eze'nin de ilk 8 maçında skor üretememesi sonrası ligin 25 maçlık periyodunda İstanbulspor'un forvet oyuncuları golle tanışamadı.

En golcü isim Valon Ethemi​​​​​​

İstanbulspor'un bu sezon en golcü ismi konumunda, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Valon Ethemi bulunuyor.

Süper Lig'de 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturdu.

Bu sezon MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ve Yukatel Kayserispor maçlarında birer kez fileleri havalandıran Ethemi; Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşısında ligin hem ilk yarısında hem de ikinci yarısında oynanan maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Ethemi, Fenerbahçe deplasmanında 3-3 biten karşılaşmada takımı adına 2 gol atmıştı.

Takımın bir diğer kanat oyuncusu Jetmir Topalli, bu sezon takımı adına 4 gole adını yazdırırken, devre arasında kadroya dahil edilen Jason Lokilo ise 12 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Üç orta saha oyuncusu, İstanbulspor'un bu sezon ligde attığı 37 golün 20'sini kaydederken, sarı-siyahlı ekip forvetlerinden yalnızca 3 gollük performans alabildi.

Eze attığı 3 golle 7 puanın kazanılmasına direkt etki etti

Sarı-siyahlı ekibe transfer olduktan sonra 8 lig maçında sessiz kalan Emeka Eze, ilk golünü 29. haftada oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde kaydetti.

Bu maçı 1-0 kazanan İstanbulspor, ardından sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Antalyaspor karşısında Rroca'nın golünde pası veren Eze, Fenerbahçe deplasmanında 90+6. dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Nijeryalı forvet, son oynanan ve 1-0 kazanılan Bitexen Giresunspor maçında galibiyeti getiren golü atmayı başardı. Eze, son 4 maçında rakip fileleri 3 kez havalandırıp, 7 puanın kazanılmasına direkt etki etti.

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