Joel Embiid NBA'de en değerli oyuncu seçildi

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Kamerun doğumlu ABD vatandaşı pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Giannis Antetokounmpo'yu (Milwaukee Bucks) geçerek ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilme onurunu yaşayan Embiid, normal sezonun MVP'si ödülünü ilk kez aldı. Jokic, 2021 ve 2022'de, Antetokounmpo ise 2019 ve 2020'deki ödülü kazanmıştı.

29 yaşındaki Embiid, Hakeem Olajuwon'dan (1994) sonra normal sezonun MVP'si seçilen ikinci Afrika doğumlu NBA oyuncusu oldu. Embiid, Allen Iverson'dan (2001) bu yana ödülü alan ilk 76ers oyuncusu olarak da kayıtlara geçti.

76ers'ın 54 galibiyet, 28 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 3. sıradan play-off'lara gitmesinde başrol oynayan Embiid, 33,1 ortalamayla 2022'nin ardından bu yıl da sayı krallığını elde etti. All-star pivot ayrıca 10,2 ribaunt, 4,2 asist, 1,7 blok ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

NBA'de Lakers, serinin ilk maçında Warriors'ı yendi

Öte yandan NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı 117-112 yenerek serinin ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı finalinde Lakers, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Warriors'ı 5 sayı farkla geçerek seride 1-0 öne geçti.

Lakers'ta all-star oyunculardan Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaunt, 5 asist ve 4 blok, LeBron James 22 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist, Dennis Schröder 19 sayı, Austin Reaves 10 sayı ve 5 ribauntla skora katkı sağladı.

Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 6 ribaunt, Klay Thompson 25 sayı, Jordan Poole 21 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 15 sayı ve 6 ribaunt, Kevon Looney ise 10 sayı ve 23 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin ikinci maçı, 5 Mayıs Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.

Knicks seriyi 1-1'e getirdi

Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, konuk ettiği Miami Heat'i 111-105 mağlup ederek seride skoru 1-1'e getirdi.

Jalen Brunson 30 sayı ve 5 ribaunt, Julius Randle 25 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist, RJ Barrett 24 sayı, Josh Hart 14 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle Knicks'e galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Jimmy Butler'ın forma giyemediği Heat'te Caleb Martin 22 sayı ve 8 ribaunt, Gabe Vincent 21 sayı ve 5 asist, Max Strus 17 sayı, Bam Adebayo 15 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada süre alamadı.