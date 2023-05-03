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Spor
AA 03.05.2023 13:20

FIFA Kazakistan'da futbolun geliştirilmesine yardımcı olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kazakistan'da futbolun gelişimine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

FIFA Kazakistan'da futbolun geliştirilmesine yardımcı olacak
[Fotograf: AA]

Infantino, temaslarda bulunduğu başkent Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Tokayev, Kazakistan'da bir milyondan fazla kişinin sistematik olarak futbol oynadığını, 7 binden fazla çocuğun da ülkenin farklı bölgelerinde kurulan merkezlerde antrenman yaptığını anlattı.

"Ziyaretinizi Kazakistan futbolunun gelişimi açısından son derece önemli buluyorum. FIFA ve sizinle olan iyi ortaklığımızı sürdürme niyetindeyiz."

Gianni Infantino ise FIFA Başkanı olarak Kazakistan'da ilk kez bulunduğunu belirtti.

"Kazakistan sadece bölgesel düzeyde değil, küresel ölçekte de çok önemli bir ülke haline geldi. FIFA için harika bir ortak. Birlikte çalışmamız gerekiyor çünkü futbol bu ülkedeki toplumun entegrasyonu ve diğer ülkelerden insanları bir araya getirmek için harika fırsatlar sunuyor."

Fotoğraf: AA

Infantino, FIFA'nın başarılı uluslararası deneyimini paylaşmaya ve Kazakistan'da futbolun gelişimine yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

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