Okan Buruk kadroyu değiştiriyor

Son iki maçta 5 puan yitiren Galatasaray, ligde oynayacağı 5 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyor.

Derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı 33. haftada oynanacak Başakşehir karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidecek.

Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş ile oynadığı iki karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü. Savunmanın solunda forma giyen Sam Adekugbe’nin performansı da bu süreçte beğenilmedi.

Teknik direktör Okan Buruk’un bu nedenle sol bekte Dubois veya Kazımcan'dan birine forma vermesi bekleniyor. Fransız futbolcunun oynaması halinde, bir yerli futbolcunun 11'de yer alması gerekiyor.

Bu durumda Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu arasında seçim yapacak.