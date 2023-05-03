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Spor
TRT SPOR 03.05.2023 14:05

İrfan Can Kahveci Sivas'ta sahada olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Ancak tecrübeli futbolcu değişen talimatname kapsamında bu akşam kupa maçında görev alabilecek.

İrfan Can Kahveci Sivas'ta sahada olacak
[Fotograf: AA]

İrfan Can Kahveci'nin, ligde gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupada Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.

Mart ayında değişen talimatnameye göre direkt kırmızı kart gören oyuncular 4 maçın altında bir ceza alırsa cezasını kart gördüğü organizasyonda çekiyor.

Bu kapsamda, 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, ligdeki Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla gece Sivas’a giden milli futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam sahadaki yerini alabilecek.

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