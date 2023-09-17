Trabzonspor Beşiktaş'ı 3 golle geçti

Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Trabzon'daki dev mücadeleyi seyircisi önünde etkili oynuyla kazanan Trabzonspor, 3 puana 3 golle uzandı. Bu yenilgiyle Beşiktaş'ın resmi müsabakalardaki 24 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

GOL - 29. dakikada Onuachu attı. Enis Bardhi'nin sol kanattan yaptığı ortaya altı pasta Paul Onuachu kafa vuruşunu yaptı ve Mert Günok'un sağından topu ağlara gönderdi.

GOL - 41. dakikada Bakasetas farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta serbest vuruşta Anastasios Bakasetas dar açıdan direk kaleyi düşünüp şutunu çekti ve kaleci Mert Günok'u mağlup etti.

GOL - 62. dakikada üçüncü gol Visca'dan. Defanstan savunma arkasına uzun gönderilen topta Trezeguet sol kanatta ilerledikten sonra ceza sahası içine hareketlenen Edin Visca'yı gördü. Visca altı pas önünde düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Lige istediği başlandıcı yapamayan Trabzonspor, beş haftada üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana yükseldi.

Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.

Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçmişti.

[Fotoğraf: AA]

Bu sezon ligde ilk kez yenilen Beşiktaş, 7 puanda kaldı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza alanı yakın mesafede sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

GOL - 29. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, arka direkte uygun durumda Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok'un solundan filelere gönderdi. 1-0.

GOL - 41. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok'un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu. 2-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

45+2. dakikada Mendy'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok'u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Trezeguet'in kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

59. dakikada Colley'in arka direkte filelere gönderdiği top bu futbolcunun Eren Elmalı'ya öncesinde yaptığı faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 62. dakikada Trezeguet'in sol taraftan yerden pasında, Visca altıpas içerisinde topu filelere gönderdi. 3-0.

82. dakikada Aboubakar'ın pasında, ceza yayı yakınında Ghezzal'ın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+4. dakikada Rosier ve Bakasetas, birbirlerine yaptıkları davranış sonrasında sarı kart gördüler.

Mücadeleyi Trabzonspor 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Serkan Çimen.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Eren Elmalı (Dk. 72 Larsen), Mehmet Can Aydın, Mendy, Bakasetas, Bardhi (Dk. 85 Fountas), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Trezeguet), Visca (Dk. 72 Berat Özdemir), Onuachu (Dk. 47 Enis Destan).

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Omar, Onur Bulut (Dk. 46 Masuaku), Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 80 Zaynutdinov), Gedson, Rashica (Dk. 67 Ghezzal), Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 46 Aboubakar).

Goller: Dk. 29 Onuachu, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 62 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Mendy, Dk. 57 Eren Elmalı, Dk. 86 Enis Destan, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)