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Spor
TRT HABER / AA 17.09.2023 19:30

6 gollü maçta kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı 3-3 sona erdi.

6 gollü maçta kazanan yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Alanyaspor ile Kasımpaşa, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetti.

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı tam bir gol düellosu şeklinde geçti. Akdeniz ekibi iki kez, iki farklı öne geçtiği maçta rakibine yakalanmaktan kurtulamadı. Zorlu 90 dakika 3-3'lük eşitlikle sona erdi. 

Alanyaspor'un gollerini 18. dakikada Cordova ile 24. ve 51. dakikalarda Novais kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 45+2. dakikada Fall, 79. dakikada Aytaç Kara ile 87. dakikada Ben Ouanes attı.

Corendon Alanyaspor ligde dördüncü beraberliğini alarak 7 puana yükseldi. Ligde üçüncü beraberliğini alan Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın vuruşunda, top filelerle buluştu. 1-0.

GOL - 24. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortada Novais, vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

GOL - 45+2. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Merkezden gelişen atakta Aytaç Kara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden çıkarttığı pasta topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-1.

61. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard Coelho'nun savunma arkasına gönderdiği topta Cordova'nın ceza sahasına girerek çektiği şutta, kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı.

GOL - 79. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Aytaç Kara, Alanyaspor ceza sahası içinde Richard Coelho'dan topu kaptı. Topla ceza sahasına giren Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2.

GOL - 87. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Bastien'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ouannes'in vuruşunda top filelerle buluştu. 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

6 gollü maçta kazanan yok

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais (Dk. 76 Leroy Fer), Richard Coelho, Janvier (Dk. 76 Pione Sisto), Eduardo (Dk. 88 Anderson Silva), Cordova (Dk. 68 Oğuz Aydın)

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ouanes (Dk. 90+6 Selim Dilli), Saddiki (Dk. 59 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Nuno Costa, Hajradinovic (Dk. 72 Bastien), Ngoy (Dk. 59 Gomis), Fall (Dk. 59 Gökhan Gül)

Goller: Dk. 18 Cordova, Dk. 24 ve Dk. 51 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Fall, Dk. 79 Aytaç Kara, Dk. 87 Ouannes (Kasımpaşa).

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