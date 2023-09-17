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Spor
AA 17.09.2023 17:45

F1 Singapur Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Singapur Grand Prix'sini Ferrari pilotu Carlos Sainz kazandı.

F1 Singapur Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı
[Fotograf: AA]

Sezonun 16. mücadelesi, Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde, 62 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan ve mücadele boyunca liderliği bırakmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, 1:46:37.418'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Ferrari takımı, bu sezon ilk kez bir yarıştan birincilikle ayrıldı.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 0.812 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 1.269 saniye ardından üçüncü oldu.

10 yarıştan art arda zaferle ayrılarak bu alanda Formula 1 rekorunun yeni sahibi konumuna gelen Red Bull takımı pilotu Max Verstappen ise bu etapta beklentilerin uzağında bir performans sergiledi. Hollandalı sürücü, 11. sıradan başlamasına rağmen ikinciliğe kadar yükseldiği mücadelede, üst sıralardaki yerini koruyamadı ve yarışı 5. sırada tamamladı.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise 3. sıradan götürdüğü yarışın 61. turunda, aracının bariyerlere çarpması sonucu kaza yaptı ve diskalifiye oldu.

Şampiyonanın 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 24 Eylül'de düzenlenecek.

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 374 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 180

4. Fernando Alonso (İspanya): 170

5. Carlos Sainz (İspanya): 142

Takımlar

1. Red Bull: 597

2. Mercedes: 289

3. Ferrari: 265

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 139

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