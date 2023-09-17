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Spor
AA 17.09.2023 16:55

Ankara'da "renkli koşu" festivali

Renkli koşu festivali "Color Sky 5K", binlerce sporcunun katılımıyla başkentte gerçekleştirildi.

Ankara'da "renkli koşu" festivali

Gölbaşı Belediyesinin desteği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 10. kez düzenlenen festival için koşucular, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda toplandı.

Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan katılımcılar, 5 kilometrelik etabı koştu. Koşuya engellilerin yanı sıra turistler de katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu.

Bu arada, ABD'de başlayan ve Türkiye'de farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar 38 bini aşkın kişinin katıldığı ifade edildi.

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