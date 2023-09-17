Gol düellosu lider Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Antalyaspor, ilk 20 dakikada rakip kalede daha çok görünen taraf oldu. Ardından Fenerbahçe oyunda dengeyi sağlasa da ani gelişen atakta 31. dakikada Antalyaspor Buksa'nın golüyle öne geçti. 0-1

Golün ardından toparlanan Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun golüyle beraberliği buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler baskıyı artırdığı bölümde 56. dakikada Dzeko'nun ortasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. 2-1

Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 64. dakikada bireysel hatada Buksa'nın golüne engel olamadı ve skora yeniden denge geldi. 2-2

Golün ardından oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, 79. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde 4'te 4, Avrupa'da 9'da 9

Fenerbahçe, bu galibiyetle bu sezon oynadığı 10. resmi müsabakayı da kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde de dörte dört yaptı.

Sarı lacivertli ekip 12 puanla Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Öte yandan Fenerbahçe, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig'e dörtte dört yaparak başladı.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkartan, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beraberlik golü VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin beraberlik golü VAR kararı sonucunda geldi. Müsabakanın 45+1. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu golde hakem ofsayt gerekçesiyle gol kararı vermedi.

Ardından VAR kontrolü gerçekleştirildi ve 45+3. dakikada gol kararı çıktı.

Szymanski'den galibiyet golü

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, galibiyet golüne imza attı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve skor katkısıyla dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçı öncesinde Avrupa kupalarında 3 gol 3 asist, ligde ise 1 gol 1 asist ile oynuyordu.

Antalyaspor maçında galibiyet golünü bulmayı başaran Szymanski, ligdeki gol sayısını da 2'ye yükseltti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dzeko skor katkısını sürdürdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki 4. golüne ulaştı. Ligde geriden kalan 3 maçta 3 golü bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 4. maçında da gol atmayı başardı.

Gaziantep'e 2, Samsunspor'a da 1 gol atan Dzeko, MKE Ankaragücü maçında ise takımının tek sayısında pası veren isim olmuştu.

Antalyaspor maçında takımını öne geçiren golde yine pası veren isim olan Dzeko, bu performansıyla ligde oynadığı tüm maçlarda skor katkısı verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Cengiz Ünder sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının hemen başında sakatlık geçirdi.

Müsabakanın 2. dakikasında yaşadığı bir pozisyon sonrasında aynı dakika içinde kendisini yere bırakan 26 yaşındaki oyuncu, oyuna devam edemedi.

Cengiz, 5. dakikada kenara gelirken, İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi.

İrfan Can Kahveci ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ligde ilk golünü attı. Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.

Maçın 56. dakikasında Antalyaspor ağlarını havalandırarak takımını öne geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı ve toplamda 5 gole ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topta sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vuruşunu yaptı. Erdoğan’ın şutunda Van de Streek topuğuyla topu kaleye doğru gönderdi, Serdar Aziz, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

10. dakikada Tadic’in sağ taraftan kullandığı kornere kafayla iyi yükselen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

GOL - 31. dakikada orta alanda topla çıkan Erdal Rakip, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun Van de Streek’in önünde kalmasıyla hakem faulü avantaja bıraktı. Van de Streek’in pasında topla buluşan Buksa, iki rakibinden sıyrılıp girdiği ceza sahasında yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

34. dakikada sağ çizgiden ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Szymanski, kontrol edip vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Szymanski bu kez sağ çaprazdan şutunu çekti. Dzeko'nun ayağına da çarpan topu kaleci kontrol etti.

38. dakikada konuk ekip ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kenardan Bünyamin Balcı'nın ortaladığı topa iyi yükselen Van De Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta yöneldi.

[Fotoğraf: AA]

45. dakikada sol çizgiden kullanılan serbest atışta Tadic'in ceza sahasına yönlendirdiği topu Becao kafayla vurarak arka direğe gönderdi. Tadic'in çizgiden tekrar kale önüne gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 45+1. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Dzeko kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kenardan ortaladığı topa Serdar Aziz kafayla dokunarak arka direğe gönderdi.

Dzeko'nun uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle vermediği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı. 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - İkinci yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 56. dakikada geldi. Üst üste gelişen ataklar sonucu sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun arka direğe doğru ortaladığı topa İrfan Can Kahveci iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlara gitti. 2-1.

59. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Jhezkel'in sol çaprazdan şutunda, topu kaleci Livakovic uzaklaştırdı.

63. dakikada Dzeko'nun sağ kenara gönderdiği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası arka direğe gönderdiği topa Szymanski vurmaya çalıştı. Top terse dönerek tehlike alanından uzaklaştı.

GOL - 64. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Buksa'nın yakın köşeye sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2.

[Fotoğraf: DHA]

70. dakikada Dzeko'nun sol çapraz arka direğe gönderdiği topa Tadic dokunarak içeri gönderdi. Bu topa yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada orta sahada kazanılan topu iyi kullanarak ileri gönderen Dzeko'nun pasında topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çelerek kornere gönderdi.

GOL - 79. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçtiği golü Szymanski'nin ayağından buldu. Dzeko'nun ceza sahası içinde vurduğu topu kaleci çelerek kornere gönderdi. Sağ kenardan kullanılan kornerde topla sağ çaprazda buluşan Szymanski'nin soluna alarak çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2.

90+2. dakikada kale vuruşu kullanan kaleci Livakovic'in gönderdiği topla ceza sahası önünde Dzeko buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere yolladı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 70 Crespo), Fred, Szymanski (Dk. 89 Djiku), Cengiz Ünder (Dk. 5 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 89 Kent), Dzeko

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakıp (Dk. 71 Safuri), Van De Streek, Saric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 58 Jhezkel), Larsson, Buksa

Goller: Dk. 31 ve Dk. 64 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+1 Dzeko, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Becao, Dk. 72 Osayi-Samuel, Dk. 85 Crespo (Fenerbahçe), Dk. 29 Ömer Toprak, Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 56 Buksa, Dk. 89 Jhezkel (Bitexen Antalyaspor)