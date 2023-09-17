Başakşehir siftah yaptı

İstanbulspor ile Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Pelkas ile 90. dakikada Figueiredo kaydetti.

Başakşehir, ligde 3 maç sonra ilk galibiyetini ve ilk üç puanını aldı.

Bir maçı eksik olan İstanbulspor, ligde ilk yenilgisini aldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkarttı. İstanbulspor oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

Çağdaş Atan'dan ilk maçta ilk galibiyet

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıktı. Çağdaş Atan ilk maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.

İstanbulspor ve RAMS Başakşehir arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etmişti.

Dennis ve Dubois ilk maçına çıktı

RAMS Başakşehir'in yeni transferleri Emmanuel Dennis ve Leo Dubois, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan iki oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.

45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'den sekti, altıpas önünde topu kontrol eden Aleksic, arka direkteki Pelkas'a havadan gönderdiği topu Yunan futbolcu kafa ile boş kaleye gönderdi. 0-1.

72. dakikada konuk ekip net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Piatek yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

76. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahsına giren Dennis, Piatek'e pasını verdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Piatek'in dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada İstanbulspor beraberlik şansını kullanamadı. Cemali'nin hatalı geri pasını kapan Emir Kaan Gültekin, kaleci Volkan'ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan'ın ayaklarından topu aldı.

GOL - 90. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Dubois'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo'nun ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-2.

Mücadeleyi RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Rroca, Ndao (Dk. 67 Wanga), Ethemi, Jackson (Dk. 87 Kubilay Köylü), İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev (Dk. 89 Onur Ergün), Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 68 Dubois), Pelkas (Dk. 79 Figueiredo), Deniz Türüç (Dk. 68 Dennis), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 52 Pelkas, Dk. 90 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Loshaj, Dk. 57 Ethemi, Dk. 88 Vefa Temel, Dk. 90+4 Duhaney (İstanbulspor)