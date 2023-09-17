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Spor
AA 17.09.2023 15:35

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletle şehir turu yapıldı

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisikletlerle şehir turu düzenlendi.

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletle şehir turu yapıldı

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen bisikletseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sakaryapark'a pedal çevirdi.

Burada düzenlenen törende konuşan Yüce, Sakarya'nın "Bisiklet Dostu Şehir" ve "Avrupa Spor Şehri" unvanlarına sahip olduğunu anımsattı.

Yüce, kentin sadece spor değil, kalkınmanın tüm alanlarında gelişimini ve değişimini sürdürdüğünü aktardı.

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize en iyi hizmeti sunmaya, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bugün şu tabloyu görmek, bisiklet alanında ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Hamdolsun Sakarya artık 'bisiklet şehri' olmuştur. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu alana yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletle şehir turu yapıldı

Yüce, ekim ayında Sakarya'da uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

"Şehrimizde 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sakarya Bike Fest ile ülkemiz ilk kez bisiklette Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktır. Dünyanın gözünün Sakarya'da olacağı organizasyonlarımıza himayeleriyle güç katan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Şimdiden her birinizi ekim ayında bisiklet festivaline davet ediyorum."

Etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle 20 kişiye bisiklet, 10 kişiye de elektirikli bisiklet Tripy'de geçerli 250 liralık çek verildi.

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletle şehir turu yapıldı

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