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Spor
TRT SPOR / DHA 17.09.2023 15:15

A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevden alındı

DHA'nın haberine göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF yönetimi, Alman hocayı telefonla arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevden alındı
[AA arşiv]

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adamı görevden aldı.

Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.

Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacak.

Resmi açıklama salı günü, en güçlü aday Abdullah Avcı

Ay yıldızlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı ise merakla bekleniyor.

TFF yönetimi, bugün kendisine tebliğ ettiği ayrılık kararı ile ilgili olarak Kuntz'un tazminat durumunu ve fesih işlemlerini hallettikten sonra yeni teknik adam konusunu masaya yatıracak.

TFF'de konuşulan isimler arasında Türk hoca olarak Abdullah Avcı, yabancı isim olarak ise Adana Demirspor'un eski çalıştırıcısı Vincenzo Montella ile Joachim Löw ön plana çıkıyor.

Hırvatistan maçında Kenan Koçak görev alabilir

Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi.

Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedilirken, yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak, ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.

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