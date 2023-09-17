Milli kürekçiler Balkan Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bükreş'in Pantelimon bölgesinde iki gün süren yarışlar tamamlandı.

Milliler, organizasyonda 4 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı. Şampiyonaya 39 sporcu ve 20 ekiple katılan Kürek Milli Takımı, genel klasmanda 3. sırada yer aldı.

Balkan Şampiyonası'nda yıldız erkekler tek çiftede (JMB1X) Muhammed Efe Yılmaz, yıldız kadınlar tek çiftede (JWB1X) ise Zeynep Acar altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Mehmet Eralp Aktaş (d), Mustafa Yenipazarlı, Köksal Doruk Koçak, Devrim Salman, Berat Kopal, Yasin Kaan Dere, Ege Dinçtürk, Barlas Balı ve Onur Sönmez'den oluşan yıldız erkekler sekiz tek (JMB8+) ile Efe Kara, Mustafa Efe Kınalı, Burak Onur Taş ve Muhammed Efe Yılmaz'ın yer aldığı yıldız erkekler dört çifte (JMB4X) ekipleri de altın madalya elde etti.