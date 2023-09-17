Sivasspor 1967'deki olaylarda ölen taraftarlarını andı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti.



O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/nPRP8yciHm — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) September 17, 2023