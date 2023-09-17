Sivasspor 1967'deki olaylarda ölen taraftarlarını andı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti.— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) September 17, 2023
O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/nPRP8yciHm