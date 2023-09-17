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Spor
AA 17.09.2023 15:30

Sivasspor 1967'deki olaylarda ölen taraftarlarını andı

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Sivasspor 1967'deki olaylarda ölen taraftarlarını andı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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