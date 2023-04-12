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Spor
AA 12.04.2023 17:35

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu
[Fotograf: AA]

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.

Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışının gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletlerini tek maçlık kulübe devir edebileceği aktarıldı.

Biletlerin devir edilmesi halinde 75 liradan satılacağı da kaydedildi.

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