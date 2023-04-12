Avrupa liglerinde çeyrek final ilk maçları yarın

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki çeyrek final ilk maçların TSİ programı şöyle:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)
22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Çeyrek finalin rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Konferans Ligi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarının TSİ programı şöyle:
19.45 Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)
22.00 Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)