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Spor
AA 12.04.2023 11:55

Avrupa liglerinde çeyrek final ilk maçları yarın

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa liglerinde çeyrek final ilk maçları yarın
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki çeyrek final ilk maçların TSİ programı şöyle:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)

22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Çeyrek finalin rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının TSİ programı şöyle:

19.45 Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

22.00 Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Basel (İsviçre) - Nice (Fransa) 

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