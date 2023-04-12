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Dünya
AA 12.04.2023 16:40

PSG'den İslam karşıtı ifadeler kullandığı iddia edilen teknik direktöre soruşturma

Paris Saint-Germain, kulübün teknik direktörü Christophe Galtier'in ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler sarf ettiğinin iddia edilmesinin ardından iç soruşturma başlattı.

PSG'den İslam karşıtı ifadeler kullandığı iddia edilen teknik direktöre soruşturma
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransız BFMTV ve RMC Spor kanallarının haberine göre Paris Saint-Germain (PSG), kulübün teknik direktörü Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiği iddiası üzerine konuyla ilgili iç soruşturma açtı.

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galtier'i PSG'ye transfer etmek için temasa geçtiği sırada, özellikle İslam hakkındaki söylediği iddia edilen ifadelerden haberdar değildi.

Paris Saint Germain taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi'nin Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada da Galtier olayının takibinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların doğruluğunun ispatlanması durumunda Galtier'in kulübün bünyesinde kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, kolektifin, her türlü ayrımcılığa karşı olduğu vurgulandı.

İddia

Nice Kulübünün eski başkanı Julien Fournier, geçen sezon üst yönetime gönderdiği elektronik postada, dönemin teknik direktörü Galtier'in "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiğini ileri sürdü.

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Paris Saint-Germain İslam Düşmanlığı Irkçılık
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