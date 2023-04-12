Yeni Zelanda kabinesinde ilk kez kadın erkek sayısında eşitlik sağlandı

BBC’nin haberine göre, Northland Milletvekili Prime bakan olarak atandı.

Böylece kabinede 10 erkek, 10 kadın sayısına ulaşıldı.

Başbakan Chris Hipkins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda nüfusunu yansıtan bir kabineye sahip olmak çok güzel." ifadesini kullandı.

Ada ülkesinin kabinesindeki genç bakan sayısını korumayı sürdüren Başbakan Hipkins, Prime'ın yeteneği ve başarılı özgeçmişi sayesinde bakanlık görevine getirildiğini belirtti.

Prime’ın atanmasıyla kabinedeki Maori kökenli bakan sayısı da 6’ya çıktı.

Ülkede 120 kişilik parlamento için 2020'de yapılan seçimlerde 58 kadın seçilmişti.