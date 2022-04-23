Trabzonspor adım adım şampiyonluğa
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.
Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor oldu. Lider Trabzonspor Adana'da 3 puanı 3 golle aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerine kalan 4 haftada şampiyonluk için 1 puan yetecek.
7. dakikada Peres'in penaltıdan attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Bordo mavililer Cornelius ile 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 61. dakikada ise Djaniny Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü Vargas 75. dakikada attı. 90+3. dakikada ise Adana Demirspor'da Remy penaltıdan yaralanamadı.
Hakem ilk yarıyı erken bitirdi
Öte yandan 45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.
Şampiyonluk için bir puan yetecek
Ligde 4 maç sonra kazanan lider Trabzonspor 76 puana yükseldi. Bordo mavililer ligin 35. haftasında evinde Antalyaspor karşsında bir puan alması durumunda 37 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.
Avrupa iddiasını sürdüren Adana Demirspor 52 puanda kaldı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynana karşılaşmayı bordo mavililer 2-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca, Deli ile girdiği mücadelede yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Muric doğru köşeye uzanarak topu çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı sonrası topu uzaklaştıran Akintola'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının yeniden atılması karanını verdi.
GOL - 7 dakikada Peres'in kullandığı atışta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
GOL - 12. dakikada misafir takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta son çizgiye inen Visca'nın ortasında kale sahası içinde yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci ağlarla buluştu. 0-2
17. dakikada Hamsik'in pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı civarında vuruşunda kaleci Muric topa hakim oldu.
20. dakikada sağ kanattan Gökhan İnler'in ceza sahasının soluna uzun pasında topla buluşan Vargas'ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Assombalonga yetişemeyince top, kaleci Uğurcan Çakır'ın kontrolünde dışarı çıktı.
24. dakikada Assombalonga'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde göğsüyle topu kontrol eden Yunus Akgün'ün topu indikten sonraki vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
26. dakikada Kouassi'nin sol kanatta ceza sahası içinde son çizgiden geriye çıkardığı topa Abdülkadir Ömür’ün vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
36. dakikada Samet Akaydın'ın ceza sahası içine uzun pasında Vargas'ın ayak içiyle önüne çıkardığı topla buluşan Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, son anda uzanarak topu dışarı çeldi.
39. dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda top direkten döndü.
45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.
Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın kale alanına gönderdiği topu defansta Hamsik kornere attı.
56. dakikada Bjarnason'un pasında topla buluşan Vargas'ın ceza sahasındaki Akintola'ya ortasında top dışarı çıktı.
59. dakikada ceza alanına giren Assombalonga'nın aldığı pasta topla buluşmadan pozisyonunu bozarak topla buluşmadan topun dışarı çıkmasını sağladı.
61. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Cornelius ile paslaşarak ceza sahasına giren Djaniny'in vuruşunda kaleci Muric topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu önünde bulan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
GOL - 75. dakikada Adana Demirspor maçta ilk golüne ulaştı. Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla ceza yayı içinde kazanılan serbest atışı kullanan Vargas'ın vuruşunda top sol üst çaprazdan ağlarla buluştu. 1-3
84. dakikada Remy penaltı noktasında buluştuğu topa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
90+2. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Remy'nin kullandığı penaltı atışında top direkten dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.
L̶1̶D̶E̶R̶ ŞAMP1 pic.twitter.com/YVi3QZgF13— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 23, 2022
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez
Adana Demirspor: Arijanet Muric, Samet Akaydın, Svensson, Simon Deli (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Rassoul (Dk. 71 Alper Uludağ), Akintola (Dk. 70 Erhun Öztümer), Bjarnason (Dk. 88 Djokovic), Vargas, Gökhan İnler, Assombalonga (Dk. 83 Remy), Yunus Akgün.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Denswil, Peres (Dk. 30 Ahmetcan Kaplan), Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Anastasios Bakasetas), Hamsik (Dk. 88 Berat Özdemir), Edin Visca (Dk. 79 Yusuf Erdoğan), Cornelius, Jean Kouassi (Dk. 46 Djaniny).
Sarı kartlar: Dk. 3 Simon Deli (Adana Demirspor), Dk. 86 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Goller: Dk. 7 Peres (penaltıdan), Dk. 12 Cornelius, Dk. 61 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 75 Vargas (Adana Demirspor)