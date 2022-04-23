Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden 23 Nisan etkinliği
MKE Ankaragücü Kulübünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kızılay Meydanı'nda açtığı standa çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli kulübün, Ankara'nın en kalabalık yeri Kızılay'da düzenlediği organizasyonda çocuklara, başta Ankaragücü tarihini anlatan boyama kitabı, kalemler olmak üzere birçok ürün hediye edilirken, palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği de yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Standa gelen çocuklar, müzikler eşliğinde kendilerine hediye edilen Türk bayrağı ve Ankaragücü bayrağını coşkuyla sallayarak günün tadını çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: MKE Ankaragücü 23 Nisan
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