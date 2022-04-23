Sarı-lacivertli kulübün, Ankara'nın en kalabalık yeri Kızılay'da düzenlediği organizasyonda çocuklara, başta Ankaragücü tarihini anlatan boyama kitabı, kalemler olmak üzere birçok ürün hediye edilirken, palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği de yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Standa gelen çocuklar, müzikler eşliğinde kendilerine hediye edilen Türk bayrağı ve Ankaragücü bayrağını coşkuyla sallayarak günün tadını çıkardı.

[Fotoğraf: AA]