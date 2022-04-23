Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırladı.

Göztepe 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunamadı ve Spor Toto 1. Lig'e düştü.

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.