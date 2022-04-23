Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Göztepe Süper Lig'e veda etti
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırladı.
Göztepe 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunamadı ve Spor Toto 1. Lig'e düştü.
En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.
İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.
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