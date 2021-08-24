Teknik direktör Avcı yönetiminde Süper Lig'de en son geçen sezonun 29. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 14 maçı kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 14 maçında 6 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 169 gündür bileği bükülmedi.

İddialı başlangıç yaptı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde geçen sezon ligin ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu sezon 6 puan elde ederek şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu gösterdi.

Geçen sezon sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilip deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan Karadeniz ekibi, bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-1, sahasındaki Demir Grup Sivasspor maçından ise 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 2 hafta sonunda 15. sırada yer alırken, bu sezon 2. haftayı averajla 2. sırada kapadı.

Son 6 sezonun en iyisi

Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki en iyi ilk 2 haftayı geçirdi.

Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonundaki 6 puanlık performansının ardından ikinci haftalar itibarıyla 2016-2017'de 3, 2017-2018'de 4, 2018-2019'da 3, 2019-2020'de 4, 2020-2021'de ise 1 puan elde etmişti.

Abdullah Avcı: Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin hazırladığı aylık dergiye açıklamalar yaptı.

Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemlerin futbola büyük zararlar verdiğini savunan tecrübeli teknik adam, lige iyi başlayan bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili konuştu.

"Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor."

"Trabzonspor dominat oyunu ortaya koymalı"

Avcı, Trabzonspor’un zirveye koçacağını ve bunu yaparken daha fazla dominant oyun ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

"Modern futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahil ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü, topun dışarıda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabii ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır."