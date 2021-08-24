Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerde vaka sayısı 154'e çıktı
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısını 154'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 10 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde kalan bir sporcu ile bir komite yetkilisi, bir medya mensubu, 4 sözleşmeli çalışan ve bir resmi yetkili de bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı. Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında COVID-19'a yakalananların sayısı 154'e yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni bugün yapılacak ve 5 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Koronavirüs
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