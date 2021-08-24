Ümitler kumitede 70 kiloda final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Ricardo Franken'i yenerek altın madalyanın sahibi olan Süleyman Aydemir için 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Antrenörleriyle birlikte konvoyla kente gelen Aydemir, burada çok sayıda kişi tarafından davul zurna eşliğinde tezahüratlarla ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Burada konuşma yapan Aydemir, "Maçlarımı izleyerek bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle buralara kadar geldim. Maç sırasında sizin destekleriniz aklıma geldi ve o şekilde gaza geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör, çok güzel maçlar geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Aydemir, sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı.

Bu arada antrenörleri Halit Dinçer Güngör ve Özlem Güngör tarafından sporcuya motosiklet hediye edildi.