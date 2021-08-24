Ankara yönünde ilerleyen bir kamyonet, TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğünde arızalanarak durdu.

Arkadan gelen bir yolcu otobüsü de kamyonete çarpmamak için yavaşlarken, hızla yaklaşan bir tır otobüse, otobüs de kamyonete çarptı. Tır sürücüsü aracın içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de ise TEM'de ilerleyen otomobil bir başka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurarak yanmaya başladı.

Alevleri yoldan geçen diğer sürücüler söndürmeye çalıştı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.