Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetti.

Karadeniz fırtınası esmeye devam ediyor. Sivasspor'u yenen bordo mavili ekip puanını 6'ya yükseltti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 47. dakikada Nwakaeme ağlarla buluşturdu.

Sivasspor tek golünü 70. dakikada Isaac Cofie kaydetti.

Lige 5 gollü Öznür Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililer, taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sezona 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yenilgisini aldı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

5. dakikada Faycal Fajr'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

11. dakikada Djaniny'ın şık biçimde indirdiği top ile ceza alanı sağ çaprazında buluşan Gervinho'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 15. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

37. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Kayode'nin pasında, ceza yayı üzerinde Fajr'ın şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Gervinho'nun, ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Ali Şaşal topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İkinici yarının önemli anları

GOL - 47. dakikada Hamsik'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın önlediği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.

60. dakikada Hamsik'in ceza alanı dış sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural tehlikeyi önledi.

67. dakikada Edgar, ceza alanı içinde Kayode tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 70. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çıkardı.

Dönen topu Gradel, kafayla tamamlamak istedi ancak Uğurcan, bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra İsmail Köybaşı'nın uzaklaştıramadığı topu bu kez Cofie, filelere göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1.

86. dakikada sağ tarafta rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 75 Siopis), Hamsik, Gervinho (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 75 Cornelius), Djaniny (Dk. 89 Koita)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 78 James), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çifçi, Azubuike (Dk. 53 Cofie), Hakan Arslan (Dk. 62 Felix), Kayode, Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 62 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 15 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 70 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Azubuike, Dk. 90+4 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 32 Hugo, Dk. 72 Nwakaeme, Dk. 90+1 Uğurcan Çakır, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor)