Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Feghouli 216 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Son olarak geçen sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor müsabakasında gol bulan tecrübeli futbolcu, ligde 216 gün sonra rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında da 1 gol bulan Feghouli, bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Luyindama ligde ilk kez gol buldu

Sarı-kırmızılı ekibin Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, Süper Lig'de ilk kez gol attı.

2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama, Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Galatasaray taraftarından Diagne'ye sevgi gösterisi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve son 2 sezonda farklı takımlara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. Hatayspor müsabakasındaki istekli bir görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yüzüne sert bir top geldi. Bunun ardından Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.

Terim'den 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 66. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaparak oyuna müdahale etti.

Karşılaşmada uzun süre kurduğu baskıya rağmen eşitliği bozamayan sarı-kırmızılılarda Terim, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'yu kenara aldı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ömer Bayram, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı sahaya sürdü.

Fatih Terim, 77. dakikada Mustafa Muhammed, 86. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Lobjanidze'den 2 maçta 2 gol

Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Saba Lobjanidze, 2 Süper Lig maçında 2 gole imza attı.

Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan oyuna girerek takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gürcü futbolcu, Galatasaray müsabakasının 3. dakikasında da ağları havalandırdı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

GOL - 3. dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu.

Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.

[Fotoğraf: AA]

13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.

GOL - 30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı.

Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar sokulan Lobjanidze'nin vuruşunda, Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Boey'in sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Diagne zor pozisyona rağmen meşin yuvarlağa gelişine iyi vurdu. Kaleci Munir, dar açıdan gelen topu güçlükle önledi.

71. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin ortasında Diouf'un kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

GOL - 88. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa altıpasta yükselen Luyindama kafayla vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 66 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 66 Babel), Feghouli (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 66 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Mustafa Muhammed), Diagne

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Fatih Kuruçuk, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 46 Onur Ergün), Lobjanidze (Dk. 88 Sadık Baş), Boudjemaa, Diouf (Dk. 76 El Kaabi), Emre Çolak (Dk. 46 Traore), Saint Louis (Dk. 62 Kamara)

Goller: Dk. 3 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor), Dk. 30 Feghouli, Dk. 88 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 2 Luyindama (Galatasaray), Dk. 23 Ribeiro, Dk. 84 Falette (Atakaş Hatayspor)