Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerken, Galatasaray da konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u aynı skorla mağlup etti.

Ligde Altay, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor, ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Altay, ikinci haftayı averajla lider tamamladı.

Altay lige 'Süper' başladı

Süper Lig'e 18 yıl aradan döndükten sonra ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Altay, 42. sezonunda 5. kez lig başında 2'de 2 yaptı.

İlk haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikten sonra dün konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor engelini 4-1'lik skorla geçen Altay, haftayı 6 puanla kapattı.

Bu sezon 42. kez mücadele ettiği Süper Lig'de 5. kez ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Altay, daha önce 1977-1978, 1981-1982, 1982-1983 ve 1992-1993'te de bu başarıyı yakalamıştı.

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig’de deplasmanda en farklı galibiyetini 1986-1987 sezonunda Bursaspor karşısında 4-0’lık galibiyetle alan Altay, dış sahada 7. kez sahadan 3 farklı galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ta N'Sakala korkuttu

Kalyon Stadı'nda oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yere bıraktı.

Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı. Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti.

Saha içindeki müdahalenin ardından oyuncu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan deneyimli oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.

Fenerbahçe'den Vitor Pereira etkisini gösteriyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon çıktığı ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı lacivertliler 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Valencia'nın golleriyle Akdeniz ekibini 2-0 yendi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe'nin son 2 maçında forma giyen genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler, sergiledikleri performansla ön plana çıktı.

Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ise Muhammed'e ilk 11'de şans verdi. Bu müsabakanın 87. dakikasında Kim Min-jae'nin yerine oyuna girerek ilk lig tecrübesini yaşayan Arda Güler ise 89. dakikada Zajc'a gol pasını veren isim oldu.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[[Fotoğraf: İHA]

Trabzonspor fırtınası devam etti

Karadeniz fırtınası esmeye devam ediyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Sivasspor'u yenen bordo mavili ekip puanını 6'ya yükseltti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 47. dakikada Nwakaeme ağlarla buluşturdu. Sivasspor tek golünü 70. dakikada Isaac Cofie kaydetti.

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1

Kasımpaşa-GZT Giresunspor: 2-0

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Altay: 1-4

Gaziantep-Beşiktaş: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 2-1

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 2.TRABZONSPOR 2 2 0 0 7 2 6 3.GALATASARAY 2 2 0 0 4 1 6 4.FENERBAHÇE 2 2 0 0 3 0 6 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 6 6.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 3 0 4 7.KASIMPAŞA 2 1 1 0 3 1 4 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 4 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 3 10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 2 5 3 11.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 1 1 2 3 1 12.GAZİANTEP 2 0 1 1 2 3 1 13.ADANA DEMİRSPOR 2 0 1 1 1 2 1 14.GÖZTEPE 2 0 1 1 1 2 1 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 0 1 1 1 3 1 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 1 17.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 1 18.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 0 0 2 1 3 0 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 3 0 20.GZT GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 0

3. hafta programı

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)